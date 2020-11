Viral: padre acompaña a su hija a una cita que conoció en Tinder

Dicen que el amor de un padre por su hija no tiene límites, al menos así lo demostró un hombre que decidió acompañar a su "pequeña" en una cita que consiguió a través de la aplicación Tinder, popular para “encontrar pareja”.

La joven explicó que le tiene una amplia confianza a su padre y por eso no dudó en contarle sobre la cita que había pactado con un chico que conoció en dicha aplicación.

No obstante, su padre se ofreció a acompañarla en caso de que la situación no fuera segura.

“La vez que iba a salir con alguien de tinder (primera y última vez) y le conté a mi papá porque él es mi bff (best friend forever “mejor amigo”) y me dice: "OBVIO NO IRÁS SOLA ALV YO TE ACOMPAÑO" y SI FUE. Se sentó en la mesa de a lado, espero a que llegara, que todo estuviera ok y luego se fue JAJA. Te amo papá”, escribió la joven identificada como @annertega.