Viral: Pareja tiene momento privado en llamada de Zoom con concejales

BRASIL.- Una reunión de concejales en Río de Janeiro se volvió viral, pues uno de los invitados tuvo un momento íntimo ante las miradas de todos, pues olvidó apagar su cámara.

De acuerdo con Infobae, las autoridades se encontraban discutiendo la seguridad alimentaria de los estudiantes cuando un invitado se levantó de su asiento y apareció ante los demás sosteniendo relaciones con su pareja.

Protagonista de bochornoso momento da su versión

El concejal Leonel Brizola Neto es el protagonista del incidente y, según lo que relató al portal UOL, no es un parlamentario, sino que lo habían invitado a la reunión.

A través de un comunicado, Brizola sostuvo lo siguiente: “Lamento que la prensa haya puesto de relieve la indiscreción involuntaria que se produjo durante la audiencia y no la falta de alimentos para los niños y adolescentes”.

Y agregó: “Tan pronto como nos dimos cuenta del episodio, le pedimos a TV Cámara, que controla el audio y el vídeo de los participantes, que lo sacara inmediatamente del aire. Los concejales y otros participantes no tenemos ninguna interferencia en el corte, edición, montaje de los videos en la plataforma Zoom. Reafirmo la importancia de la audiencia pública para demostrar la incompetencia del ayuntamiento que tiene recursos, pero no puede hacer que se respeten los derechos de los niños”, concluyó en su comunicado.

Otros errores en videollamadas virales durante la pandemia

El Covid-19 causó un cambio importante en la manera de hacer las reuniones. Trabajadores y estudiantes tuvieron que adaptarse a los dispositivos tecnológicos y, en muchas ocasiones, ocurren errores que los internautas no perdonan.

Aquí te dejamos una recopilación de los que le han dado la vuelta al internet.

Elizabeth Plata se volvió viral

Recientemente, Elizabeth Plata se volvió tendencia en México luego de protagonizar un momento íntimo con su pareja sin apagar la cámara de su computadora.

Los nombres de María Pinto y Elizabeth Plata se viralizaron por el vídeo, en el que se aprecia cómo Elizabeth le da un beso apasionado a un hombre mientras la maestra imparte su clase. Por otro lado, María Pinto se mostró sorprendida con lo que estaba pasando y su cara la delató.

Los internautas compartieron el vídeo identificándose con alguna de las dos protagonistas.

“María Pinto”:

Por los que en la vida les tocó ser las María Pinto y no las Elizabeth Plata. pic.twitter.com/0I4XlKPTLP — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) July 31, 2020

Los descubren haciendo trampa

El vídeo de unos alumnos a los que descubrieron haciendo trampa en su examen se volvió una sensación.

“Veo que dos compañeros están haciendo el examen juntos. Se los voy a cancelar a ambos", les dijo el profesor al darse cuenta de que sus estudiantes se estaban copiando y no se dieron cuenta de que tenían la cámara activada.

"Ambos tienen el examen cancelado, no sé si me están oyendo o no", agregó el docente.

Lo que se viralizó en redes fue la reacción de los alumnos, quienes al darse cuenta del descuido no pudieron ocultar su expresión de asombro.

"Esto era individual, señores, así es que ya no me manden su examen, está cancelado; violaron las reglas del juego. No se vale hacer trampa", añadió el maestro.

Olvidó apagar el micrófono

“Lorena, te estamos escuchando”, dijo una profesara al escuchar a una de sus alumnas en un encuentro íntimo durante una clase virtual.

Los compañeros grabaron el momento y lo difundieron en redes sociales, donde la tendencia “#Lorena” se volvió viral.

El hecho ocurrió en Colombia. En el vídeo difundido por uno de los compañeros se escucha a la maestra dar su clase, cuando una de sus alumnas sostuvo un encuentro íntimo sin apagar su micrófono. Al percatarse, la maestra pidió que le avisaran por el descuido.

Broma a un maestro

Una cruel broma a un maestro se volvió viral y miles de personas mostraron su indignación.

El hombre impartía su clase de Zoom cuando un joven lo interrumpió.

''Profe, no le escucho bien, dele a Ctrl + F4 para activar el micrófono'', dijo.

Acto seguido, el profesor se desconectó y la clase empezó a reír. El atajo que el alumno le indicó implicaba salir de la conversación y el profesor cayó en la broma por su poco conocimiento tecnológico.

Hijo del maestro comparte la historia

El episodio lo compartió el hijo del maestro, quien dijo que durante varios días él y su hermana habían ayudado a su padre a conectarse, manifestando su decepción por lo que había ocurrido con sus alumnos.

''No ha sido fácil para él adaptarse, nunca asiste a una clase sin prepararla con rigor y en esta contingencia por Covid-19 se ha exigido mucho más en su preparación, ha trasnochado los últimos días trabajando con dedicación y disciplina'.

"Luego del incidente y al explicarle lo que había sucedido realmente, papá se sentó y nos dijo con un profundo dolor y tristeza 'la educación es el servicio más extraño, la gente la paga y no la quiere recibir'", finalizó el hijo.

En España, el periodista Alfonso Merlos estuvo envuelto en un escándalo luego de que una mujer en ropa interior pasó detrás de él a media entrevista.

El periodista hablaba para el programa “Estado de Alarma” cuando una mujer en ropa interior pasó detrás. El problema es que esa mujer no era su pareja, la periodista y conductora de Telecinco, Marta López.

Marta López revela el fin de su relación

A pesar de que el hombre no se percató de lo que estaba pasando, en la era de sociales, los usuarios no dejaron pasar el momento y lo viralizaron. Desde entonces, Marta se presentó en varios programas para abordar el tema de su rompimiento e incluso reveló quien sería la mujer del vídeo.

Martha Lucía Micher explica por qué apareció sin ropa en Zoom

Martha Lucía Micher, legisladora de Morena, se descuidó y sin querer enseñó una parte de su cuerpo desnudo en medio de la comparecencia virtual del gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León Carrillo, ante senadoras y senadores en Zoom.

“Sin darme cuenta y mientras la cámara de mi computadora se encontraba encendida, me cambié de ropa mostrando mi torso desnudo. Gracias a una llamada de los senadores Alejandro Armenta Mier y Ovidio Peralta Suárez me percaté de mi error" , manifestó después en un comunicado la mujer originaria de Guanajuato.

Mi solidaridad estimada @MaluMicher. Preciso investigar y sancionar a quienes fueron responsables de tomar y filtrar fotografías. La violencia de la que fuiste objeto no puede quedar impune. Un fuerte abrazo — Martha Tagle (@MarthaTagle) May 29, 2020

Martha, mejor conocida como Malú Micher, ofreció una disculpa a sus compañeros y compañeras, así como al gobernador del Banco de México y a los representantes de los medios de comunicación que seguían la comparecencia virtual.

Sin embargo, aseguró que no le daba vergüenza haber mostrado una parte de su intimidad, ya que es precisamente ese pensamiento el que permite cosificar a la mujer por la idea de que ella es "sólo su cuerpo".

La difusión de la imagen, que comenzó por redes sociales, es atribuida a alguno de los presentes de la reunión.

