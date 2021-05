Viral: Sujeto graba cómo su expareja lo muerde y golpea

Un hombre captó el momento en el que su expareja lo golpeó dentro de su casa. En las imágenes se ven las agresiones, a pesar de que el sujeto tiene a su favor una orden de restricción.

“Me rompió el vidrio del auto. Me sigue pegando, está dentro de mi casa. Tenía una orden de alejamiento y no tenía por qué pasar para acá. Yo no le he pegado. Miren cómo me pega”, dijo a las cámaras.