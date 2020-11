''You're Fired'': internautas despiden a Donald Trump como presidente

Luego de que diversas agencias de información confirmaran a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos, en las elecciones de 2020; los internautas no tardaron en celebrar la salida del polémico mandatario Donald Trump.

La etiqueta “You’re Fired” se convirtió rápidamente en tendencia, siendo también una de las frases recurrentes del propio Trump, quien a pesar de los resultados hace una hora publicó en Twitter que él había ganado las elecciones “y por mucho”.

In denial much? Man up and handle it with dignity, you lost. You're fired. The popular vote has spoken for the second time, and you're gone. pic.twitter.com/Qi66TsRWE3