MÉXICO.— A minutos de haber sido compartido en la plataforma el video, usuarios han utilizado sus redes sociales para quejarse del YouTube Rewind 2019.

El video que en minutos ha conseguido más de 3 millones de reproducciones, solo generó la molestia y disgusto de los cibernautas, quienes han elegido Twitter para expresar su enojo.

Este “tema” es tendencia número uno en Twitter debido a la gran cantidad de tuits donde se lee el enfado de los suscriptores.

Usuarios defraudados

Contrario a lo que pensaba el equipo de YouTube, el público ha reaccionado muy mal al video YouTube Rewind 2019. Cabe destacar que ha conseguido más de 500 mil no me gusta y más de 300 mil me gusta.

Y aunque hasta el momento lleva 1 millón 943 mil 872 visualizaciones, la elección de la plataforma sigue generando comentarios negativos y opiniones en contra.

Solo espero que esto sea una broma y saquen el verdadero YouTube rewind #YouTubeRewind pic.twitter.com/pgz8GBclL6 — nana (@ohnana__x) December 5, 2019

Acá esperando cuanto tardan en batir el récord dislikes del 2018 #YouTubeRewind pic.twitter.com/OUYer4KKAX — Cosme Fulanito (@Gomasleal) December 5, 2019

Contenidos populares

Según lo presentado por el YouTube Rewind 2019, entre los contenidos que más éxito tuvieron este año en la plataforma, se encuentra el video de ‘Make this video the most liked video on YouTube’, publicado por Mr. Beast y que fue catalogado como el video con más ‘me gusta’.

Mientras que la popular canción Señorita’, de Shawn Mendes Ft. Camila Cabello, fue el video musical con más ‘likes’ (obtuvo 13.5 millones de ‘me gusta’).

Sin embargo, la canción ‘Con Altura’, de Rosalía, fue el videoclip más visto de una artista femenina y el segundo más visto a nivel mundial.

El K-Pop demostró su importancia entre la audiencia y el grupo BTS, logró que su video ‘Boy With Luv’ tuviera el más grande debut a tan solo 24 horas de su publicación en la plataforma.

Por su parte, el video ’Con Calma Choreography’, de ChapkisDanceUSA, fue el de baile con más ‘me gusta’, recolectando 965 mil reacciones.

Otros contenidos destacables

El tutorial de belleza ‘Makeup tutorial en español’, de James Charles, obtuvo 1.6 millones de ‘me gusta’.

El canal que recibió más seguidores fue ‘LOUD’, que en febrero de 2019 alcanzó 3.4 millones de suscriptores.

Los videos de videojuegos más vistos fueron los de Minecraft, con 100.2 billones de vistas.



PewDiePie volvió a coronarse como el rey de YouTube, pues alcanzó una nueva insignia y 4 billones de vistas.- Con información de El Siglo de Torreón y Radio Fórmula.

