Yucateco callejero se hace viral por colarse a una fiesta sin playera

En los últimos días, un hombre sin playera ha sido víctima del photoshop y protagonista de decenas de memes que seguro ya viste en Facebook y ahora se sabe que es un yucateco en situación de calle.

Según información de redes sociales, el hombre es conocido como “Panter” y es originario de Dzidzantún.

Lo que sucedió, es que el señor fue captado sin playera en una fiesta a la que no estaba invitado y tras publicarse la fotografía decenas de usuarios aprovecharon para hacer los memes.

Algunos usuarios de Facebook originarios de Dzidzantún aseguran que el “Panter” era un gran futbolista y dj en su época, sin embargo ahora se dedica a deambular por las calles mientras habla solo pues tiene problemas con su salud mental supuestamente a causa de las drogas.

“Todos hablan y se ríen de él, pero alguien se ha preguntado ¿por qué él esta así? Bueno, según maestros, vecinos, me contaron una vez que él era un gran futbolista en su año, pero amigos por envidia le dieron una droga, por lo que destruyó sueños y un gran futuro, por eso lo ven así”, explica Cecilia Perera, originaria de Dzidzantún.

“Si, admito que he compartido los memes. Un día que fui de paseo a mi pueblo lo vi ya en este estado, me sorprendió muchísimo ya que era una persona sana y de pronto verlo así? Me dio mucha pena, ignoraba lo que le había pasado y hasta hace unos días supe lo que le pasó, lo conocí en su mejores tiempos, qué pena, y malditos las personas que le hicieron esto”, añadió otra usuaria de nombre Viridiana Uicab.

La imagen original del “Panter” se publicó en un blog de memes. Tiene más de 5000 comentarios y se compartió más de 77,000 veces.

Ahora que se conoce más sobre la identidad del “Panter”, muchos usuarios piden que se haga viral su historia para que reciba apoyo en lugar de más burlas en redes sociales.