"Regalan" a sus hijos un PlayStation 5; en la caja había tremenda sorpresa

La broma de unos padres a sus hijos ha causado varias reacciones, ya que algunos consideraron que con eso no se juega.

EE.UU.— El lanzamiento de la PlayStation 5 ha causado gran controversia debido a lo cotizada que ha sido desde antes de su lanzamiento. Incluso en Internet vídeos de personas capaces de hacer todo por tenerla o futbolistas agradecidos de haberla recibido, se han viralizado.

Ahora, a ese contenido viral se une el vídeo de unos padres que le "regalaron" a sus hijos un PlayStation 5, el cual causó gran emoción a los niños, sin embargo, al abrir la caja se llevaron tremenda sorpresa.

En un clip que circula en redes sociales, se muestra el momento en el que los padres de unos niños les obsequian un supuesto PlayStation 5, los menores con gran emoción le quitan la envoltura a la caja.

Al ver que se trataba de un "aparente PS5" casi lloran de la emoción, incluso se puede ver que no pueden parar de gritar y hasta se revuelcan en el suelo de la alegría. Sin embargo, al abrir la caja, los niños se encuentran con libros y zapatos.

Los padres sin poder aguantar la risa, sueltan varias carcajadas y los infantes se quedan paralizados.

Their parents really pranked them with a fake PS5 😂



