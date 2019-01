Relanzan aplicación GasoApp que ayuda a ubicar gasolina más barata

Foto: Google play

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador relanzó la aplicación para celular GasoApp, con la que los ciudadanos podrán revisar dónde está la gasolinera más cercana a su ubicación y en cuál de ellas la gasolina se encuentra más barato.

En la conferencia de prensa matutina, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, informó que esto le va a ayudar a los mexicanos, porque actualmente en el mercado el precio del combustible es libre, pero hay distribuidores que elevan el precio.

“Por ejemplo, amanecimos aquí a 18 pesos con 30 centavos, 18 pesos con 50 centavos, y si todos los mexicanos nos enteramos, nos va a ayudar, incluso, a que los precios sean más justos y no haya tanta disparidad. Se selecciona el combustible, se escoge el radio en kilómetros. Evalúa el servicio de las gasolineras, termina uno de cargar, evalúa, reporta precios“, dijo Nahle.

Te puede interesar: Comunidades están ayudando a combartir el “huachicoleo”: AMLO

“En caso de que no correspondan con los de la aplicación hay una opción, si me decía la aplicación que costaba tanto, también lo reporta y sobre todo son los precios 60 minutos antes de que uno vaya a cargar; o sea, cada hora se están actualizando los precios. Entonces, esa es la invitación para que todo mundo bajemos nuestra aplicación desde la Comisión reguladora de Energía, ya tenía tiempo, no se conocía y es importante que todos la tengamos“, agregó.

También dio a conocer otra aplicación llamada “AmiGAS” que sirve para evaluar el servicio si es bueno o malo de una gasolinera.