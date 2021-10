En un principio se confirmó que WhatsApp, Facebook e Instagram se cayeron, pero el minutos después se reportó la caída de Telegram, así como las fallas de TikTok.

MÉXICO.— La mañana de este lunes 4 de octubre se reportó la caída mundial de WhatsApp, Facebook e Instagram. Este falló generó el caos, los memes y reacciones de todo tipo. Sin embargo ante la falta de las redes sociales predilectas, internautas optaron por "emigrar" a aplicaciones como Telegram y TikTok, pero estás minutos después empezaron a presentar fallas.

Incluso, el servicio de mensajería, Telegram, tiempo después de que se convirtió en la "mejor" opción de comunicación se reportó su caída, mientras que la aplicación de vídeos cortos, TikTok, se reportó que también tienen múltiples fallas.

De acuerdo con el portal Downdetector se reportó la caída de Telegram, así como las fallas de TikTok este lunes. Lo curioso de esta falla fue que se dio a tan sólo unos minutos de que WhatsApp, Facebook e Instagram se cayeran y que sigan sin servicio (hasta el momento de la publicación de esta nota).

El sitio informó que Telegram se cayó y que miles de personas han reportados problemas de su uso. De igual modo Downdetector indicó que los problemas comenzaron desde las 10:48 am y logró su pico más alto a las 13 horas con 14 minutos aproximadamente.

User reports indicate Telegram is having problems since 1:49 PM EDT. https://t.co/4EVuNGgxao RT if you're also having problems #Telegramdown