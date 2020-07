Reportan que Spotify está fallando en iPhone, esta sería la causa

MÉXICO.— Usuarios de todo el mundo, incluyendo México, han reportado que no les es posible utilizar normalmente una serie de aplicaciones y servicios populares, como Spotify, Pinterest y Tinder en sus dispositivos iPhone y, al parecer, Facebook tiene la culpa.

No es la primera vez que los equipos con sistema operativo iOS presentan problemas para acceder a algunas plataformas y, una vez más, a través de redes sociales usuarios de iPhone y iPad denunciaron que sus apps no funcionan bien.

Creia que se me había roto el móvil o algo porque no abre Spotify y he tenido que venir a twitter a comprobar que no le iba a nadie pic.twitter.com/tLYV4TidQm