Windows 11 ya comenzó con su despliegue global para la actualización de millones de computadoras a partir este mes de octubre, sin embargo, por los requisitos técnicos mínimos requeridos, tu computadora podría quedarse sin esta actualización, por lo que te impedirán pasar de Windows 10 a 11 .

¿Quedará inservible tu computadora sin Windows 11?

Para la tranquilidad de millones de usuarios que no podrán actualizar su equipo, éste no dejará de funcionar y podrá seguir utilizándolo hasta por cuatro años más.

Despliegue gradual de Windows 11

En un principio, serán los dispositivos con el hardware más moderno los que tendrán preferencia en este proceso, como forma de garantizar que los primeros usuarios obtengan una buena experiencia de actualización.

Este despliegue seguirá siendo progresivo y controlado hasta la primera mitad del año que viene, que será cuando Microsoft permita que cualquier usuario cuyo equipo cumpla con los requisitos básicos pueda actualizar al nuevo sistema operativo.

¿Qué pasa si tu equipo no es compatible?

Si tu equipo no cumple ni siquiera con los requisitos básicos (o si sencillamente no deseas pasarte a Windows 11), podremos seguir usando Windows 10 en el mismo (a menos durante los siguientes cuatro años).

Usuarios podrán instalar Windows 11

Una de las sorpresas ha sido que, tras tanto lío con los requisitos mínimos, Microsoft ha anunciado que permitirá que Windows 11 se instale en ordenadores no compatibles, siempre que el proceso se realice partiendo de cero con una imagen ISO. No es la comodidad que permite Windows Update a la hora de actualizar de forma directa, pero algo es algo.

El problema es que, a priori, no es una solución que vaya a servir a empresas, pues los de Redmond ya han anunciado que Windows 11 no tendrá soporte en esos equipos no compatibles. Y este hecho es un drama para el mundo corporativo, muy dependiente de parches de seguridad. Tanto es así que el soporte de Windows 7 para empresas que paguen sigue vivo hasta 2023. Las empresas no se pueden arriesgar a actualizar un sistema que no saben qué tipo de problemas les puede dar, y que tampoco pueden controlar.

Así, es probable que muchas compañías no hagan grandes desembolsos iniciales y se queden en el sistema antiguo, dado que el soporte de actualizaciones de Windows 10 continuará hasta 2025 en la versión normal, y hasta 2029 en la versión LTSC.

Windows 11, ¿Una actualización problemática para empresas?

A diferencia de otras actualizaciones, ésta pinta para ser un tanto problemática, pues según un estudio realizado por Lansweeper tan sólo el 44.4% de las computadoras analizadas cuentan con la compatibilidad de CPU para actualizarse a Windows 11.

Pese a que el estudio analizó computadoras del ramo empresarial, esta problemática también la presentarán usuarios particulares se encuentre con esta problemática al intentar actualizar sus computadoras.

Según el estudio, su muestra fue de más de 30 millones de equipos con Windows de 60,000 empresas. De este monto, un 55.6% no cuenta con la compatibilidad de CPU y, por lo tanto, no podrán actualizar su sistema operativo, cifra que baja hasta el 8.95% si se cuenta también la cantidad de memoria RAM que se necesita.

TPM 2.0, la actualización más importante

TPM son la siglas Trusted Platform Module o Módulo de Plataforma Segura, una tecnología que fue diseñada para ofrecer funciones de seguridad. Es un chip diseñado para realizar operaciones criptográficas que incluye varios mecanismos de seguridad física que hacen que sea resistente a las alteraciones. Tiene funciones de seguridad específicas para evitar que el software malintencionado realice alteraciones en tu sistema.

El TPM 2.0 es la versión más reciente de la especificación y es la que Microsoft lista en su página como requisito mínimo.

Requisitos mínimos para instalar Windows 11