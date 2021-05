Revisión del asistente de Android Coolmuster: transferencia y administración de datos

¿Le preocupa eliminar archivos importantes por accidente cada vez que limpia su teléfono Android? ¿Planea transferir sus archivos de Android a su computadora? Hoy puedes resolver estos problemas a la vez.

Siempre que utilice Coolmuster Android Assistant, un administrador de Android y un programa de transferencia de archivos, puede realizar copias de seguridad y restaurar datos entre su dispositivo Android y la computadora. Además, puede administrar fácilmente su dispositivo Android en la computadora con diferentes funciones.

¿Te preguntas qué sorpresas te traerá este Asistente de Android? Puede obtener más información a continuación sin obstáculos.

Características, versiones e instalación de Coolmuster

Coolmuster Android Assistant, creado para teléfonos y tabletas Android, es una herramienta de administración integral para hacer frente a múltiples archivos de Android. Puede funcionar sin problemas en computadoras Windows y Mac. Primero, conozcamos sus funciones.

Características

l Haga una copia de seguridad y restaure archivos con 1 clic

No importa cuántos archivos haya en un dispositivo Android, puede realizar una copia de seguridad de todos ellos en una computadora a la vez. Además, le permite seleccionar la ubicación que desea en la computadora para guardar las copias de seguridad. Después de realizar una copia de seguridad de los datos, puede limpiar su dispositivo móvil para liberar más espacio de almacenamiento sin preocupaciones.

Una vez que desee devolver las copias de seguridad a su teléfono inteligente, su función "Restaurar" le ayudará. Puede restaurar todos los archivos de respaldo en cualquier dispositivo Android con 1 toque. Por cierto, también le permite seleccionar archivos por categoría antes de realizar una copia de seguridad y restaurar los datos.

l Transferir archivos de forma selectiva

¿Qué sucede si desea transferir varios archivos de Android a una computadora? Es fácil. Este software puede escanear y mostrar archivos detallados desde un dispositivo Android conectado. Por lo tanto, puede obtener una vista previa y seleccionar directamente los archivos deseados en la interfaz y luego exportarlos a su PC / Mac.

l Admite varios tipos de archivos

Entonces, ¿qué tipo de datos de Android puede admitir? Bueno, puede funcionar para contactos, historial de llamadas, videos, mensajes de texto, fotos, aplicaciones, música y documentos. En otras palabras, es compatible con casi todos los archivos de Android que son importantes para nosotros.

l Recibir y enviar SMS

Otra función práctica es enviar y recibir SMS. Puede recibir y consultar mensajes de texto en el escritorio. Si es necesario, puede editar, copiar y reenviar SMS en la computadora. Potentemente, este programa también le ayuda a enviar el mismo mensaje de texto a varias personas.

l Administre archivos de Android con facilidad

Además de la transmisión, ¿cómo puede administrar los datos de Android en la computadora? En realidad, tiene una barra de menú superior, que contiene funciones de importación, exportación, eliminación, copia, movimiento y más. Por lo tanto, puede importar imágenes sin esfuerzo desde una computadora a un teléfono celular Android, eliminar videos no deseados, desinstalar aplicaciones inútiles, etc.

También le permite tomar capturas de pantalla de su teléfono y tableta Android en la computadora. Ya sea que desee guardarlos en su computadora o copiarlos en el portapapeles para compartirlos, puede hacerlo sin problemas.

 Totalmente compatible con dispositivos Android

Debido a que es compatible con Android OS 4.0 o superior (Android 11 incluido), es ampliamente compatible con muchos teléfonos y tabletas Android. Por ejemplo, funciona con Sony Xperia 1 III / Xperia 5 III / Xperia Pro / Xperia 5 II / Xperia 5 / Xperia 1 II, Samsung Galaxy S21 / S20, Xiaomi Mi 11Ultra, OnePlus, Huawei, ZTE, OPPO y más.

Especificaciones técnicas

La versión de Windows de este administrador de archivos de Android puede funcionar con Windows 10/8/7 / XP / Vista, incluidos los de 64 y 32 bits. Tenga en cuenta que requiere:

Procesador: Intel Pentium 1000MHz y superior

 CPU: 1 GHz

 RAM: 256 MB o más

 Espacio en el disco duro: 200 MB o más

Además, la versión para Mac es compatible con Mac OS X v10.9 o superior. Además, requiere que la CPU sea Intel Core 1GHz o rápida, y el espacio en el disco duro sea de al menos 1GB.

Instalación

A continuación, ¿cómo instala este software en su computadora? Desde el principio, descárguelo del sitio web oficial y haga doble clic en el archivo. Luego verá una ventana emergente y seguirá el recordatorio para completar la instalación.

Rendimiento Coolmuster

Ahora es el momento de hablar sobre su transferencia y gestión del rendimiento.

Transferir archivos

De hecho, es una herramienta de transferencia realmente eficiente para Android, especialmente las funciones de copia de seguridad y restauración, ahorrando mucho tiempo. Es conveniente hacer una copia de seguridad de todos los datos de Android. Sin lugar a dudas, la función de vista previa es útil para seleccionar los archivos deseados. Más importante aún, no dañará la calidad del archivo. Tenemos archivos de la misma calidad a través de las pruebas.

Administrar archivos

Su administración de archivos es similar a una alternativa de iTunes para Android, pero es más excelente que usar iTunes. Después de la prueba, nos sentimos satisfechos con la edición de contactos, el envío de SMS, la creación de listas de reproducción, la instalación y desinstalación de aplicaciones de usuario, etc. Además, podemos escribir palabras clave en el espacio de búsqueda para encontrar el archivo de destino rápidamente.

Ventajas y desventajas de Coolmuster

Aunque este administrador de Android es práctico en total, todavía tiene ventajas y desventajas.

Lo que nos gusta

 Fácil de instalar y usar.

 Admite conexión USB y Wi-Fi.

 Exporte contactos y SMS de Android a una computadora en múltiples formatos de archivo, como CSV, HTML, XML, BAK, VCF y más

 Transfiere archivos de Android sin alterar los formatos.

 Importe fácilmente archivos desde una computadora a un dispositivo Android.

 Grupos de contactos sin problemas.

 Transferir contactos de Android a Outlook y viceversa.

 Organice varios dispositivos Android al mismo tiempo.

 El modo de solo lectura nunca filtrará información personal.

Lo que no nos gusta

 Al igual que otras herramientas de administración de archivos, no puede desinstalar las aplicaciones preinstaladas de Android.

 Exporte únicamente registros de llamadas a una computadora en formatos XML y HTML.



Guía de 3 pasos de Coolmuster



Si está interesado en este programa, pruébelo sin dudarlo. Si es necesario, siga esta sencilla guía para usarlo.

Instale y ejecute el software en su computadora, y conecte su teléfono Android a la computadora mediante un cable de datos. Habilite el modo de depuración USB en el dispositivo móvil. Entonces reconocerá rápidamente su dispositivo.

3. Toque el tipo de archivo que desee y podrá obtener una vista previa y seleccionar datos en la interfaz. A continuación, haga clic en el icono "Exportar" para guardar los datos seleccionados en su computadora.

Para hacer una copia de seguridad de todos los archivos a la vez, puede hacer clic en el icono "Super Toolkit"> "Copia de seguridad"> "Copia de seguridad" para comenzar el proceso.

Hasta ahora, sin la ayuda de un administrador profesional, todavía no podemos administrar directamente nuestros teléfonos y tabletas Android en la computadora. Además, nadie quiere pasar mucho tiempo transfiriendo archivos. Sin embargo, como se puede ver en lo anterior, el uso de este Asistente de Android puede resolverlos de manera efectiva. Por eso lo necesitamos.

