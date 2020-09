Se cayó Facebook en varios estados: no permitía ver actualizaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace algunas horas los usuarios de Facebook reportaron fallas en la plataforma. La mayoría mencionó que al intentar ingresar a sus cuentas les aparece el mensaje: "Esta página no está disponible en este momento. Puede deberse a un error técnico que estamos intentando solucionar".

De acuerdo con información del sitio DownDetector, en donde los usuarios señalan los problemas que tienen con diversas plataformas y servicios de internet, Facebook comenzó a fallar alrededor de las 12.30 horas de este miércoles. Los usuarios inicialmente señalaban que no podían enviar mensajes a través de Messenger y que en Facebook no podían compartir ni dejar su reacción o comentario en las publicaciones de sus amigos, tiempo después informaron ya no les era posible ingresar a la red social.

Gráfica de DownDetector, que muestra los horarios en los que hoy se registró el mayor número de quejas

En el sitio puede verse que los problemas principalmente afectaron a Estados Unidos y México, además de algunos países de Latinoamérica como Colombia, Brasil y Argentina.

Específicamente en México el reporte de los usuarios indicó que la falla ocurrió en la Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara.

Esta no es la primera vez que la plataforma presenta fallas en lo que va del 2020. El 15 de junio de este año, a nivel mundial, usuarios de Twitter reportaron problemas con los servidores de Facebook los cuales, incluyen aplicaciones como Messenger e Instagram, además del servicio de mensajería WhatsApp. Este problema fue reportado en distintas ciudades y países del mundo.

Según el portal Downdetector las fallas en esa ocasión, afectaron a usuarios de diferentes partes del mundo, entre las cuales se pueden mencionar: México, algunas ciudades de Estados Unidos, de Europa y América Latina. Las principales zonas afectadas incluyeron la Ciudad de México y área metropolitana; y Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Washington y Boston en Estados Unidos de América.

Según reportes de los internautas, los usuarios de Facebook tuvieron problemas al publicar nuevo contenido en su feed; enviar mensajes desde el navegador; mostrar contenido multimedia como imágenes o videos; y al iniciar sesión.