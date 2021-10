Se cayó Facebook otra vez: ocurre nueva falla mundial

MÉXICO.- Facebook informó este viernes que algunos usuarios reportaron que tuvieron problemas para acceder a sus servicios, justo después de que el pasado cuatro de octubre se reportara una caída masiva y mundial de sus aplicaciones WhatsApp, Instagram y Facebook.

"Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y nos disculpamos por cualquier inconveniente", señaló la compañía a través de su cuenta oficial de Twitter.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 8, 2021

Cabe señalar que el pasado lunes, la falla de los servicios de Facebook, provocó que sus aplicaciones no funcionaran por un lapso de más de seis horas, además de afectar a más de 3 mil 500 millones de usuarios alrededor del planeta. Pasada la caída del servicio y restablecidas las apps de la compañía, tanto WhatsApp como Facebook, publicaron algunos mensajes en sus cuentas oficiales de Twitter, en los que pidieron disculpas a sus usuarios por los inconvenientes de las fallas; sin embargo, no informaron de las causas de la caída en sus plataformas.

Facebook responde a las fallas

🔴 ATENCIÓN | Facebook e Instagram, de nuevo, presentan fallas en algunos países. pic.twitter.com/lVrItyVHg5 — iFinanzas Argy  (@iFinanzARS) October 8, 2021

"Somos conscientes de que algunas personas están experimentando problemas en este momento. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y enviaremos una actualización aquí lo antes posible. ¡Gracias por su paciencia!", indicaron WhatsApp y Facebook.

"Estamos trabajando para devolver las cosas a la normalidad tan rápido como sea posible, y pedimos disculpas por cualquier inconveniente", apuntaron desde la red social.

Mark Zuckerberg se disculpó

Mark Zuckerberg habla sobre la caída de WhatsApp, Instagram y Facebook De igual forma, Mark Zuckerberg, CEO de la compañía, emitió una disculpa pública para sus usuarios:

"Facebook, Instagram, WhatsApp and Messenger are coming back online now. Sorry for the disruption today -- I know how much you rely on our services to stay connected with the people you care about" (Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger están volviendo a estar en línea ahora. Perdón por la interrupción de hoy. Sé lo mucho que dependes de nuestros servicios para mantenerte conectado con las personas que quieres).

Caen servidores de Facebook

Al respecto de esta caída, el blog de Cloudflare publicó que notaron que Facebook había dejado de anunciar las rutas a sus prefijos DNS.

"Eso significaba que, al menos, los servidores DNS de Facebook no estaban disponibles. Debido a esto, el solucionador de DNS 1.1.1.1 de Cloudflare ya no podía responder a las consultas que solicitaban la dirección IP de facebook.com o instagram.com… Como consecuencia directa de esto, los resolutores de DNS de todo el mundo dejaron de resolver sus nombres de dominio".

Además de la falla, Facebook continua en medio de la mirada y escrutinio público, después de que el martes pasado, Frances Haugen, exempleada del consorcio, declarara ante un subcomité del Senado de Estados Unidos que la firma antepone sus beneficios a la seguridad de los usuarios, además de que oculta que sus plataformas son nocivas para los menores de edad, fomentan la división social y debilitan la democracia.