Se populariza app que "predice" la fecha de tu muerte

REINO UNIDO.— A través de redes sociales se ha hecho popular una aplicación, la cual ya llevaba un tiempo en las tiendas en línea de los teléfonos moviles, sin embargo, es en este año caótico en el que ha alcanzado su máximo número de descargas.

Nos referimos a la aplicación "Countdown", la cual surgió luego del estreno de la película de terror del mismo nombre. Cabe destacar que esta app comenzó a viralizarse en 2019, pero se eliminó de la App Store y ahora ha regresado.

You shouldn’t have done that. pic.twitter.com/sm3iqK62gH