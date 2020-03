¿Se puede ganar dinero real en un casino online?

Si bien los casinos en línea ofrecen la posibilidad de obtener ganancias, es recomendable centrar siempre la experiencia sobre estas plataformas en la diversión de la aventura.

La transición del juego de la plataforma offline a la plataforma online cambia muchos elementos. Por ejemplo, los jugadores hacen que los casinos acudan a ellos y no al revés, y los juegos son accesibles en un rango mucho más amplio que antes.

Los casinos en línea no han cambiado el hecho de que los apostantes pueden cobrar ganancias de dinero real. Los casinos en la web pueden haber introducido la posibilidad de jugar casi todos los juegos de forma gratuita, pero tampoco han eliminado las opciones de dinero en efectivo.

Cuando hablamos de los juegos con dinero real, nos referimos a las apuestas en efectivo y a la posibilidad de cobrar las ganancias, dependiendo de la suerte en cada juego. La mayoría de los juegos presentan poca o ninguna posibilidad de influir en las probabilidades de ganar. No obstante, se pueden aplicar algunas buenas prácticas para aprovechar cualquier oportunidad que se presente, como el desbloqueo de bonos de casino cuantiosos. Aquí hay algunas para saber antes de empezar:

Juega en un casino de confianza

La naturaleza virtual de Internet permite a la plataforma soportar miles de partidas de juego a la vez. El proceso de elegir una opción ideal puede ser confuso, principalmente por la complejidad de seleccionar un casino fiable y seguro. Realiza suficientes investigaciones online para asegurarte de que consigues un casino que te dé oportunidades justas de conseguir pagos en los juegos y que también te dé un tratamiento adecuado como cliente. Si el casino es deshonesto, es muy probable que termines perdiendo mucho dinero debido a prácticas injustas.

Una de las mejores maneras de saber la naturaleza genuina de un sitio de juego es buscando sus licencias. Los casinos con permisos de la Comisión de Juego del Reino Unido, la Dirección General del Juego en España, la Autoridad de Juego de Malta y varias otras instituciones son algunas de las opciones ideales. También, busque los sellos de aprobación de los organismos de pruebas de juegos como TST, iTech Labs, y eCOGRA. Revisa las reseñas de los jugadores también para ver cómo es la experiencia de juego en el casino.

Explotar las recompensas de los bonos

La concesión de incentivos forma parte de la cultura de los casinos, lo que significa que pueden encontrarse en casi todos los sitios de juego. Una vez que te registras en uno, reclamas los bonos que te llegan y los usas para apostar en los juegos. Estos bonos amplían el número de rondas que puedes jugar en los juegos pero a expensas del operador. Al igual que con la selección de un casino legal, sea perspicaz al elegir los bonos a reclamar. Aprovechar los incentivos correctos es muy útil para construir su presupuesto sin gastar demasiado de su bolsillo.

Asegúrese de examinar cuidadosamente los términos y condiciones establecidos para asegurarse de que puede aprovechar al máximo cada moneda gratis que se da sin perder demasiado. Preste atención al requisito de apuesta, que es un término que establece cuántas veces se debe apostar el valor del bono para poder realizar los retiros. Además, compruebe si el bono está restringido a juegos específicos y cuáles son estos.

Evita los juegos de tragaperras

Hay un mar de juegos de tragaperras en línea cuya cantidad no tiene comparación con ninguna otra categoría de juegos. Sin embargo, aún con su extensa provisión y demanda, los juegos de tragaperras no presentan las mejores oportunidades para erigirse en ganador. Aunque todos los juegos de casino son juegos de expectativa negativa, las tragaperras son algunos de los peores. Los juegos no requieren el uso de habilidad para jugar, lo que significa que las probabilidades de obtener pagos no pueden ser alteradas y las ganancias dependen sólo de la suerte. Además, no tienen una ventaja definitiva de la casa que se pueda usar para saber la ventaja que tiene el club sobre el jugador.

En lugar de las tragaperras, elija juegos que le permitan jugar con las probabilidades de ganar. Los juegos de mesa y de cartas son opciones adecuadas en este sentido, ya que se acomodan al uso de alguna estrategia para moverse. Pruebe juegos como el blackjack, el póquer y la ruleta.

Si es necesario, juegue a las tragaperras clásicas

Si las tragaperras son tus series favoritas y saltárselas no es una opción, entonces inclínate por los títulos clásicos en lugar de las video tragaperras. Las tragaperras tradicionales no tienen elementos llamativos como las video tragaperras que llamen la atención de los jugadores. Por lo tanto, los desarrolladores de software a menudo las crean con indulgencia de pago, lo que las hace más rentables que las opciones modernas. Sin embargo, no está claro que las tragaperras clásicas paguen más que las video tragaperras; sólo ofrecen una mejor oportunidad para ello.

Aprende a jugar

Los casinos online ofrecen docenas de tipos de juegos que se adaptan a las diferentes necesidades de juego, lo que significa que es probable que encuentres uno que se ajuste a tu estilo. Una vez que encuentres la opción ideal, primero aprende a jugar antes de que puedas gastar dinero real en apuestas. Esto es especialmente necesario para los juegos que requieren cierta estrategia como el blackjack y el póquer. La mayoría de los casinos permiten a los clientes probar los juegos de forma gratuita mediante versiones de demostración. Estas variaciones del juego coinciden con las del dinero real, pero tienen créditos incorporados que se usan como apuestas. Estas versiones también pueden ser usadas para elegir el mejor juego para jugar sin pasar por el problema de gastar dinero en efectivo.

Ceñirse a un presupuesto

Es crucial establecer un límite de gastos para ti mismo antes de empezar tu aventura de apuestas. En las apuestas, las posibilidades de perder son siempre mayores que las de ganar. Por lo tanto, puede ser fácilmente consumido por la pasión del juego mientras trata de recuperar las pérdidas y terminar gastando más de lo que puede soportar para perder. Si te acercas a los juegos de casino con un límite de fondos, sabes cuándo parar sin importar cuántas pérdidas o ganancias tengas.

Considere la tasa de RTP

Casi todos los juegos de casino se lanzan con una tasa de RTP publicada que da una vaga idea de los pagos que se pueden esperar a largo plazo. Cuanto más alto sea el porcentaje de RTP, más posibilidades de obtener ganancias. (I.S.)

