¿Se puede localizar un celular únicamente por número de teléfono?

En el autobús, en los descanso del trabajo o antes de dormir son los momentos en los que más consumimos el móvil. Ya sea para mandar WhatsApps, informarnos o subir contenido a redes sociales, lo cierto es que diariamente estamos más de 2 horas de nuestro día pendientes de él. Por ello, perder el móvil podría suponer para muchas personas un auténtico trauma y para ello, es necesario conocer cómo rastrear nuestro celular de manera sencilla y sobre todo, legal. Aunque para muchas personas les parezca imposible o crean que solo se puede hacer a través del número de teléfono, lo cierto es que no es así y existen algunos métodos para conseguirlo. En este artículo explicamos cuáles son.



Los avances tecnológicos permiten distintas opciones para el rastreo

La tecnología es uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años. Gracias a ella, distintos ámbitos han podido especializarse y el de la telefonía móvil es uno de los más destacados. Gracias a los distintos avances tecnológicos, encontramos una extensa variedad de opciones que nos permiten utilizar herramientas a través de sencillos pasos.



Lo bueno de ello es que podemos hacerlo cómodamente desde nuestro sofá e incluso desde nuestra oficina. Podemos optar por estos métodos para encontrar nuestro móvil en caso de pérdida o bien, porque queremos saber si nuestra pareja nos está siendo infiel como si fuésemos detectives.

La razón principal para el rastreo celular es por seguridad, al albergar gran cantidad de información en nuestro móvil y por conocer la ubicación de otra persona. En este último caso, es realmente útil para saber dónde están nuestros hijos en caso de que hayan salido. La manera más eficaz es a través de la instalación de apps para rastrear el celular por GPS y una de ellas es a través de Google Maps. Deberemos activar “Google Encontrar mi dispositivo” y en la configuración de Google, en el apartado de seguridad hacer clic en localizar mi celular para activarlo.

Por otra parte, iPhone y Android ofrecen la posibilidad de descargar apps como mSpy, Highster Mobile, Auto Forward o FlexiSPY, entre otras. Cada una de ellas tiene un funcionamiento interno que se activa de manera diferente en cada una de ellas.

Rastreos de celular que no funcionan

Anteriormente lo hemos comentado, pero rastrear un celular por número de teléfono no es una opción. La compañía sin autorización policial no nos proporcionará la ubicación del dispositivo. En caso de que se haya producido un robo, deberemos acudir a las autoridades para que lo puedan rastrear ellos por teléfono. Otro método que no funciona es a través del iMEI, aunque es fundamental para que las autoridades reporten el uso en caso de que nos lo hayan robado. Por último, encontramos el rastreo celular TR3, que promete ser efectivo con el número y de forma gratuita, pero la realidad es que no cumple su función.

De este modo, lo mejor es optar por apps que hayan sido diseñadas para tal fin y por profesionales para conseguir un método rápido y sobre todo, eficaz. (I.S.)

