"Sea Shanties": ¿qué son y por qué son tendencia en TikTok?

Aunque no es la traducción literal, las sea shanties son las canciones de los marineros en altamar. Te explicamos por qué son tendencia.

MÉXICO.- TikTok es una red social que se está volviendo la favorita de los jóvenes. Recientemente empezaron a aparecer vídeos de varios tipos cantando una canción marina del siglo XIX llamada "Wellerman", usando la función de dueto.

Estos vídeos se popularizaron, impulsados por un músico escocés llamado Nathan Evans, que eligió la canción “Wellerman”. La viralidad ha sido tal que ahora incluso hay mezclas y otras “sea shanties”.

SeaShantyTok keeps getting better pic.twitter.com/yWLEHzlPlB — Peter Fries (@Peter_Fries) January 8, 2021

Según los internautas, Wellerman es un empleado de la compañía ballenera australiana del siglo XIX, Weller Bros., y la canción trata sobre los barcos de la compañía que llegarían para reabastecer a los balleneros.

Aunque es extraño que la cultura digital en 2021 se obsesione repentinamente con canciones populares de hace 200 años sobre hombres en botes balleneros, su rareza ha sido el atractivo.

2021 is the year of the sea shanty pic.twitter.com/ohOAGvkbtC — Tim - Poster of Hugo Pics (@Beertheist) January 11, 2021

Las Sea Shanties no pasan de moda

Son canciones sobre la caza de ballenas y los fuertes vientos. Existe cierta superposición entre las Sea Shanties y los espirituales afroamericanos. En ese contexto, estas canciones parecen la elección más extraña posible por los jóvenes, pero tienen ritmos simples y están hechas para ser fáciles de aprender y cantar.

Since you all like Sea Shanty TikTok, have another!



Drunken Sailor.



Follow me on all other Socials!!



Instagram: NathanEvanss.ig

Snapchat: https://t.co/SwOzzNfgDc

Youtube: NathanEvanss

Spotify/Apple Music: NathanEvanss

Tiktok: NthnEvnss pic.twitter.com/pE3L3Dxxmj — NathanEvanss (@NathanEvanss) January 7, 2021

Tal vez sea una coincidencia que millones de TikTokers se deleiten en un género musical centenario destinado a unir cuerpos separados en una acción cooperativa compartida. Tal vez sea solo porque "Wellerman" es una gran y bulliciosa canción en cualquier siglo.

Aquí algunos ejemplos.

Te puede interesar: Conserva tus stickers; así los puedes pasar de WhatsApp a Telegram