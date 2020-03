Sienten cercanía a través de la voz

La gente vuelve al teléfono fijo en vez del WhatsApp

SALAMANCA (EFE).— Impulsada por la asepsia sobrevenida, la voz, arrinconada en estos tiempos por los mensajes de texto y los emoticonos, parece haberse convertido en el mejor sustituto de la necesidad vital de tocarnos, de acariciarnos, de besarnos.

Más en estos días de incertidumbre en los que a la distancia, que ya creíamos doblegada, sumamos el miedo casi irracional a un enemigo microscópico.

Y es que según los datos de telefonía móvil recopilados por diferentes operadores, en los primeros tres días de confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus en España, las llamadas de voz se multiplicaron por dos respecto a las jornadas en las que la amenaza solo era una gripe rara en la ciudad china de Wuhan.

En particular, aquellas realizadas desde una línea fija, algo que muchos jóvenes ni siquiera sabían que existía —más allá de que era “algo” que se necesita para tener internet en casa— y que ha obligado a sus padres y a los nostálgicos a rebuscar y recuperar “extraños aparatos” cubiertos de polvo en un desván.

“Yo siempre he mantenido el góndola (tipo de teléfono que se hizo famoso en la década de los años 80, cuando el único teléfono que adornaba las casas se popularizó en los domicilios) en cima de la mesa. Y con línea”, explica Mercedes, un ama de casa salmantina afincada en Madrid que se ha visto bloqueada en su ciudad natal.

“El problema es que mi hijo no tenía. Le he tenido que enviar un WhatsApp para pedirle que si lo podía poner en marcha. Pero no ha podido ser, así que lo llamé por el celular. Me siento más tranquila si le escucho”, afirma.

Mario, funcionario en casa bajo régimen de teletrabajo y cliente de Telefónica “de toda la vida”, asegura que chatea con su hijo todos los días, pero que desde el sábado prefiere llamarlo porque lo siente más cercano. “Escucho su voz y sé si está bien, si está contento o si está triste, o si tiene un problema. Lo conozco bien, no puede engañarme”.

Más llamadas

Desde que el gobierno español decretó el estado de alarma por el coronavirus, se han disparado en 60% las llamadas desde la línea fija y cerca de 46 % los contactos directos de voz mediante los teléfonos celulares.

Datos del teléfono

El uso de datos de los teléfonos celulares también aumentó con el creciente acceso a numerosas aplicaciones de entretenimiento.

