Skype: Haz videollamadas sin registrarte, solo dando click a un enlace

MÉXICO.— Debido a la gran popularidad que las videollamadas están teniendo ahora en cuarentena por la contingencia que representa el COVID-19, las aplicaciones se están renovando para mejorar la experiencia de sus usuarios.

En la búsqueda de recuperar el terreno perdido, la aplicación de Microsoft, Skipe, anunció una novedad en la que ya no será necesario tener una cuenta para realizar videollamadas.

Introducing a simple, hassle-free way to connect with the important people in your life on #Skype , no sign-ups or downloads required. Learn about Meet Now: https://t.co/yOw6oBlFxx

La nueva actualización de Skipe, en la que se te permite unirte a una videollamada sin registrarte o descargar la aplicación ya se encuentra disponible.

Por lo tanto, para hacer una videollamada solo debes entrar a: skype.com y crear una reunión gratuita.

Al entrar a la página, se generará un enlace que se podrá compartir. Al dar click se abrirá la aplicación en la versión web del servicio en el navegador que por el momento, solo es compatible con Microsoft Edge y Google Chrome.

Sin embargo para quienes tienen la aplicación, el link los llevará directamente a la reunión.

Video calling is essential to maintaining personal connections with those who matter most to you. See the faces of those you love with group video chat and call up to 50 people for free on just about any device, tablet or computer. Learn more: https://t.co/lpUWMbXcpu