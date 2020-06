"Spider-Man: Miles Morales" para PS5 sí es un nuevo juego

EE.UU.— La revelación de Sony sobre "Spider-Man: Miles Morales" dejó abierta la interpretación sobre si era una secuela directa de “Marvel’s Spider-Man”, un DLC para el primer juego, un spin-off o algo diferente.

Sin embargo, luego de la confusión, Sony confirma que “Miles Morales” el juego, es una “expansión” que hará uso de los componentes y características mejoradas de la PlayStation 5.

Alright, full quote by Rutter on Spider-Man: Miles Morales Sounds like what I expected: it will be a standalone expansion first and foremost https://t.co/bRu5ozApfz pic.twitter.com/Q09iLfgDV5

Simon Rutter, jefe de EVP de negocios europeos en Sony Interactive Entertainment, habló a The Telegraph que "Spider-Man: Miles Morales" para PS5 es una expansión del juego desarrollado por Insomniac en 2018 para el PS4.

"Supongo que podrías llamarlo una expansión y una mejora del juego anterior. Hay un componente sustancial de Miles Morales -el elemento de expansión-, pero también dentro del juego hay importantes mejoras al juego y al motor, obviamente aprovechando algunas de las principales tecnologías y características del PlayStation 5" expresó Simon

El ejecutivo no brinda más detalles respecto, y sus declaraciones dejan muchas dudas.

Insomnoiac Games, el estudio desarrollador de 'Spider-Man' para PS4 de 2018 confirma que "Spider-Man: Miles Morales" sí es un nuevo juego, específicamente dijo en Twitter que es "la siguiente aventura en el universo de Spider-Man".- Con información de Tónica y Xataka

Marvel's Spider-Man: Miles Morales is the next adventure in the Marvel's Spider-Man universe. We will reveal more about this standalone game at a future date. #MilesMoralesPS5 pic.twitter.com/GOTAvNhUaF