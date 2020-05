La aplicación de música posiblemente más popular en el mundo, luego de iTunes borró de su catálogo la popular canción del reguetonero.

MÉXICO.— Sin previo aviso Spotify ha eliminado el tema de ‘‘Safaera’’ interpretada por el cantante Bad Bunny, en colaboración con Ñengo Flow y Jowell y Randy.

Gracias al "reporte" de varios fanáticos del reguetonero y usuarios de la app de música se ha confirmado que la canción ya no se puede escuchar en la plataforma de streaming.

Esta restricción por parte de la aplicación ha hecho que "Safaera", Spotify y Bad Bunny se conviertan en tendencia en Twitter.

Ya le avisaron a Bad Bunny

Fans de "Conejo malo" fueron los que iniciaron con los tuits en donde explicaban que al buscar en Spotify la canción de "Safaera", aparece entre la lista, pero al darle reproducir se muestra automáticamente el mensaje de ‘‘canción no disponible’’.

Comentarios como: ‘‘Hola Bad Bunny, tenemos una emergencia, quitaron Safaera’’ o ‘‘Intenté poner Safaera en Spotify y no me deja, y yo pensando que el 2020 no podía ser peor’’, ‘‘Se salta de las canciones 'Una vez' y '25/8', por qué Benito’’(...).

Usuarios han pedido al cantante una explicación de qué está pasando, pero hasta el momento ni Bad Bunny ni mucho menos la app han dado alguna razón del por qué la canción fue eliminada.- Con información de T13

Esperando la explicación de porque quitaron Safaera de Spotify pic.twitter.com/Nj9LdHAmhQ — 𝚂𝚑𝚎𝚛𝚕𝚢𝚖🧜🏽‍♀️ (@sherlym_diaz) May 14, 2020

esperando el comunicado de la OMS y la ONU que explique por qué mierda ya no está #safaera en Spotify! pic.twitter.com/mULOQvjnx4 — Álvaro Meza (@alvaromeza) May 14, 2020

Tal vez Spotify no hubiera quitado Safaera de su plataforma SI ALGUIEEN no se hubiera metido con el esposo de su mejor amiga. pic.twitter.com/QYa41cUZNr — Classroom (@Classroom1004) May 14, 2020

POR QUE QUITARON SAFAERA DE SPOTIFY ESTO ES UNA BROMA pic.twitter.com/IvAe7ewYNc — 𝔉𝔢𝔪𝔪𝔢 𝔉𝔞𝔱𝔞𝔩𝔢 ℜ𝔢𝔪𝔞𝔰𝔱𝔢𝔯𝔢𝔡 (@maryciel0) May 14, 2020

sacaron safaera de spotify 🥺😭 pic.twitter.com/ewTfaMPzKR — facundo (@riverosssfacu) May 14, 2020

