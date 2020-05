Spotify retira canciones de Jhonny Escutia

MÉXICO.— Luego de que varios usuarios en redes sociales pidieran eliminar las canciones de Jhonny Escutiade de Spotify, el servicio streaming finalmente decidió quitar de la plataforma sus canciones.

"Johnny Escutia" es tendencia por quienes piden a @Spotify_LATAM que quite sus canciones de su servicio de streaming. https://t.co/Gku0ATBPYp — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) May 15, 2020

Respondieron a la queja de los usuarios

Se hizo viral la queja de internautas que consideraban injusto que Spotify quitará de su catálogo la canción "Safaera" de Bad Bunny, y no las canciones de Jhonny Escutia, las cuales están cargadas de violencia y mensajes de odio.

Aunque en las primeras horas Spotify no se había pronunciado al respecto, más tarde señaló que no permitirán mensajes que inciten a la violencia, por ello las canciones de Escutia ya no están disponibles.

"Podemos confirmar que la música en cuestión ha sido eliminada de nuestro servicio por violar los lineamientos de los contenidos prohibidos por tratarse de discurso de odio", detalló la plataforma musical.

Al parecer spotify ya actuó con el tal Johnny Escutia pic.twitter.com/0CWASjpT1P — América 👩🏻‍🍳✨ (@America_Hedzz) May 15, 2020

También podría interesarte: Piden la eliminación del rapero que promueve violencia de género