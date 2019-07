“Stranger Things 3: The Game” ya está disponible para jugar

La serie “Stranger Things” ya tiene disponible a su tercera temporada; pero también da el salto a los videojuegos con un juego de estética retro y otro en fase de preparación.

“Stranger Things 3: The Game” está disponible desde hoy para todas las plataformas (Ps4, Switch, Xbox, PC y móvil).

El videojuego permite a los fans de la serie descubrir nuevas aventuras del grupo de amigos de Hawkins (Indiana) en la consola o en el móvil.

Netflix ha colaborado con el estudio Bonus XP para el desarrollo del videojuego, que tiene estética retro de 16 bits (pixel-art), y emula el estilo ochentero de la serie con doce de sus personajes más importantes.

