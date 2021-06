Summer Game Fest 2021: Transmisión del evento

Este jueves se transmitió el Summer Game Fest 2021, organizado por el presentador Geoff Keighley. El evento marcó el inicio de un fin de semana importante para los gamers, sobre todo con el cierre más esperado, el primer gameplay de Elden Ring.

Aunque el Summer Game Fest no forma parte de la cartelera oficial de la E3, los anuncios de las compañías estrellas del mundo de los videojuegos dieron el previo a la salida de la E3, que arranca el sábado con la conferencia de prensa de Ubisoft.

Los fanáticos de la serie Soulsborne tienen su primer vistazo al esperado Elden Ring. Además, ya tiene fecha de estreno: 21 de enero de 2022. Llegará a las consolas PlayStation y Xbox.

Pull out those controllers 🎮 @WaveBreakGame featuring Weezy Mode level + our new, stream-safe song “Tell Me What You Want” from the soundtrack drops tomorrow on PC & #NintendoSwitch.



Song is out in North America tonight at midnight ET and the rest of the world on Saturday. pic.twitter.com/2UM4TzIJMv