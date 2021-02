"Super Follow", la nueva apuesta de servicio de pago de Twitter

Twitter, red social que se caracteriza por una mayor inmediatez en la publicación de información que hasta enero de 2021 tenía 353 millones de usuarios a nivel global, según Statista, anunció que tendrá un servicio de pago llamado "Super Follow".

.@Twitter has several new features coming to the platform:



• Super Follows: users can charge followers for exclusive content.



• Twitter Spaces: users will be able to converse in audio chat rooms.



• Twitter Communities: users can join groups based on their interests. pic.twitter.com/OOgM9MxEhC