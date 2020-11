Super Mario Bros. 3 se venden en 3.1 millones de pesos

El videojuego se conviertió en el más caro en la historia tras la venda de una de sus copias.

TEXAS.— Una copia de Super Mario Bros. 3 que fue subastada en 56 mil dólares ha hecho que el videojuego se convierta en el título más caro de la historia.

La copia sellada que data de 1990 fue subastada y comprada en un equivalente a 3 millones 146 mil 780 pesos en una subasta que se realizó hace unos días en la casa de subastas Heritage Auctions.

A sealed copy of Super Mario Bros. just sold at auction for $114,000, which is a new record for the sale of a single game. Bet the owners of the $100,000 one, which is an earlier printing, feel great today. pic.twitter.com/lVdcla8d19