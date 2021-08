Twitter lanzó el nuevo diseño de su plataforma, con cambios en su aspecto entre los que se incluye su tipografía propia, Chirp, alineada automáticamente a la izquierda, y con botones con alto contraste.

El nuevo diseño de Twitter comenzó a aparecer desde ayer miércoles 11 de agosto a los usuarios de la plataforma en su versión web y en su aplicación para dispositivos móviles, como anunció la aplicación en su cuenta de diseño.

