Twitter 'trollea' a sus usuarios al anunciar su 'botón para editar'

La red social Twitter, a través de su perfil verificado, lanzó una especie de “trolleo” a sus usuarios con una publicación en la que anunciaba que implementaría el botón de editar… cuando todo mundo use mascarilla.

Una de las solicitudes constantes para la red social, es la implementación de un botón para editar una publicación que ya ha sido “colgada” en la red.

You can have an edit button when everyone wears a mask