Un cubrebocas transparente y con altavoz, lo nuevo del CES 2021

CIUDAD DE MÉXICO.- El cubrebocas se ha vuelto parte esencial en nuestra vida pública, al menos en lo que dure la pandemia.

Siendo un accesorio tan relevante en la actualidad, las firmas de tecnología se han dado a la tarea de lanzar soluciones que hacen mucho más que protegernos de virus, algunos cuentan con altavoces, filtros de aire y hasta luces.

En el marco del CES 2021, que este año, precisamente debido a la pandemia se está realizando de manera virtual, la compañía Razer presentó un prototipo de mascarilla inteligente que no solo busca mejorar la comodidad de los usuarios sino entregarles otras funciones.

Su cubrebocas Project Hazel, asegura la compañía, ofrece protección respiratoria de grado médico N95.

The new Razer Smart Mask is designed for comfort with an unobtrusive air-tight and padded seal to ensure proper protection against harmful airborne particles. Accompanied by a UV lightbox charger that sanitizes the mask at the end of each day. #CES2021 https://t.co/1xlSPfHfql pic.twitter.com/wsJMSSklxQ