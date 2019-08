Usuaria en redes desata una “rebelión”: Tengo 41 años y uso ropa de niño

La diseñadora Carolina Jiménez G. se convirtió en tendencia, luego de compartir a través de Twitter una publicación en la que cuestionaba si era la única persona en comprar ropa en la sección de niños.

En su publicación, Carolina explicó que tiene 41 años y que su elección de comprar ropa “infantil” se debe a que los diseños pensados “para las señoras” no son de su agrado.

Además, detalló que “la talla grande me vale (queda)”. También aclaró que se siente más cómoda comprando “ropa de niños”; porque en la sección de niñas sólo encuentra “unicornios y lazos”.

Soy una señora de 41 años que compra en la sección infantil. Porque los motivos y diseños son mucho más chulos, la talla grande me vale y es mucho más barato. Cuando me intento vestir con la ropa de “señoras” me siento disfrazada.

Que nadie os diga cómo vestir.#LaEdadEsUnNúmero pic.twitter.com/4rknQ14cdw