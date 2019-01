Usuarios reportan fallas de Instagram a nivel mundial

A través de Twitter diversos usuarios reportaron los errores de la aplicación de Instagram durante la tarde de hoy.

Entre los errores están que no se actualiza el feed ya que se ve completamente en blanco, otros usuarios reportaron que tampoco pueden acceder a la cuenta.

Hasta el momento Instagram no ha dado algún comunicado al respecto sin embargo algunos usuarios no tuvieron problema con utilizar su cuenta de forma habitual.

Los principales países afectados por los fallos son Estados Unidos y Reino Unido, aunque también se reportan problemas en México, España e Italia.

#instagramdown omg I was panicking why do they play with my feelings WHYYYY

— vintage_RoSe (@MckelleryRahab) January 29, 2019