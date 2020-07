Vídeo de águila llevándose un tiburón: ¿falso o real?

La semana pasada se viralizó un vídeo que se publicó en Facebook bajo el perfil de Kelly Burbaje en el que se observa un águila llevándose a un tiburón.

Te puede interesar: Vídeo de águila llevándose a un tiburón se vuelve viral

Un águila pescadora lleva en sus garras un pequeño tiburón que acaba de capturar en aguas de Florida #Zoología pic.twitter.com/8sohPxr8Kd — CRCiencia (@CRCiencia) June 29, 2020

El mensaje publicado por el perfil junto con el video, dice: “Águila? Cóndor? Atrapé a un tiburón en Myrtle Beach! (SIC)” y apareció en redes por primera vez el 26 de junio, logrando un gran alcance gracias a la difusión de medios de comunicación.

Ponen en duda la veracidad del vídeo

El director del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias, Sergio Díaz, realizó un análisis de las imágenes y encontró varias incongruencias.

De acuerdo con el ODIC, estas serían las conclusiones:

“En el análisis del video, se puede observar como empieza aumentar el enfoque desde el (seg 0 a 2). Acto seguido, podemos ver que del (seg 2 a 3), el águila pasa de una dirección diagonal a horizontal, ¿efecto óptico? Si observáis el video detalladamente, podemos ver que en el (seg 3) el video da un salto, como si hubiese sido editado”, describen.

Asimismo, desde el (seg 4 a 6), el águila queda en posición horizontal y sin aumentar el enfoque de la cámara que graba el video, se puede ver que, en vez de alejarse el águila de la imagen durante ese intervalo de segundos, aumenta su tamaño, observándose también un movimiento ladeado hacía la izquierda bastante sospechoso.

En el (seg 9), vemos como se produce un aumento excesivamente rápido en el video, muy llamativo. En el (seg 17) en la fotografía (Nº1), observamos el desenfoque de la imagen, siendo otro patrón más, que hace dudar de la veracidad del vídeo, añaden

En el (seg 19) el “tiburón” comienza a moverse y vemos al águila ascendiendo rápidamente sin aleteos, destacando que solo realiza un aleteo para estabilizar la presa y aumentar la velocidad hasta prácticamente sobrevolar al usuario que graba el video.

Nadie vio al águila

“En el video también observamos que ninguna de las personas que está en la playa se percata del águila, como se puede ver en la foto (Nº4). Más llamativo es aún, cuando la cámara casualmente se corta cuando va a tener una mejor imagen del águila”.

¿Es real el perfil de Facebook de Kelly Burbaje?

El observatorio también analizó el perfil de Facebook de Kelly Burbaje y concluyó que el vídeo se originó en diferentes grupos de “Society speaks out affiliate” y que no se trata de un vídeo auténtico, pues los movimientos y comportamiento de los objetos, la luz, sombras, los cambios de cámara, el aumento o disminución brusca del objeto principal, paradas, cortes o desenfoque, entradas y salidas de objetos en la escena., entre otras características, no coinciden con un fenómeno real.