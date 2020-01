Video: Mapaches "fingen ser estatuas" al ser descubiertos en un jardín

Un par de mapaches están acaparando la atención en redes sociales en las últimas horas, pues se difundió un vídeo que muestra una escena graciosa en la que “actúan como estatuas” al ser descubiertos por la dueña de una casa.

La propietaria los encontró intentando escapar sin hacer ruido y decidió grabarlos. Hasta el momento, las imágenes ya cuentan con más de 10 millones de reproducciones en Facebook.

La escena no tardó en viralizarse, causando diversas reacciones y comentarios de los internautas, quienes dijeron que los mapaches usaron un “truco” para manipular a quien los graba para lograr escapar.

“Don't move, he can't see us”



