Vídeo: Mexicanos bailan "La Chona" en la Torre Eiffel e inician "la fiesta"

En días recientes se viralizó la publicación en la que se ve a un grupo de mexicanos bailando al ritmo de “La Chona” en la Torre Eiffel, en Francia.

En el vídeo, un grupo de turistas mexicanos se mueven con la reconocida canción de los Tucanes de Tijuana, que en 2019 incluso llegó al Coachella.

The live stream begins with @LosTucanesDeTJ

on https://t.co/gW7w2kc8pG pic.twitter.com/UY1zQRmY61