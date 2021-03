Videochats alternativos a Omegle donde encontrarás a tu pareja perfecta

El ser humano es un animal muy social. Sin comunicación constante con otras personas, sienten soledad, se vuelven apáticos e incluso pueden caer en una gran depresión. Con la situación actual, la comunicación en persona se ha convertido en un problema para muchos. El aislamiento individual en masa, la transición al trabajo y los estudios desde casa, el cierre de casi todos los espacios públicos, todos limitan severamente las oportunidades de conocer gente nueva. Tampoco es posible ver a la familia y amigos tanto como antes.

No es sorpresa que en la situación actual, algunas plataformas en Internet para ligar y comunicarse se han vuelto bastante populares. Por ejemplo, el vídeo chat Omegle se ha beneficiado de un incremento considerable en usuarios y actualmente siempre hay alrededor de 30 mil personas conectadas. Antes de la pandemia, sólo había la mitad, 15 mil.

En este chat al azar puedes encontrar tu pareja perfecta debido a que el porcentaje de hombres y mujeres es casi idéntico, 53,2% y 46,8% respectivamente. Pero Omegle tiene una desventaja, no es posible filtrar los usuarios por género. No puedes decirle a la plataforma, por ejemplo, que solo te conecte con chicas. Afortunadamente, hay varias alternativas a Omegle que proporcionan esta función.

Alternativas populares a Omegle

No todas las plataformas mencionadas permiten el filtro de género a la hora de buscar gente para charlar. Sin embargo, todas merecen tu atención. Veamos el porqué.

Camsurf

Hombres 62.01%, Mujeres 37.99%.

Una alternativa a Omegle simple y a su vez cómoda. Nada más acceder, puedes especificar el género de la gente con la que quieres conectar. No existe sin embargo un filtro geográfico, solo puedes definir el idioma de tu conversación. Tienes a tu disposición una búsqueda segura que filtra todo el contenido no deseado aunque no deberías confiar en su eficacia al 100%. Existen apps para iOS y Android.

Chathub

Hombres 61.70%, Mujeres 38.30%.

Otra alternativa clásica a Omegle con filtro de género. Sus desarrolladores se centran en la seguridad, la velocidad de la conexión con otros usuarios y el filtro de idioma. Aún no ofreciendo herramientas exclusivas, se presenta como una buena alternativa a Omegle que funciona perfectamente tanto en ordenadores como en teléfonos móviles.

CooMeet

Hombres 63.65%, mujeres 36.35%.

Como puedes apreciar, el porcentaje de hombres y mujeres en CooMeet no es equilibrado. ¡Pero CooMeet usa el filtro de género más eficaz de todas las plataformas nombradas en este artículo! Cada chica tiene que pasar un proceso de verificación de su información, lo que imposibilita que existan perfiles falsos y robots. La plataforma siempre conecta a los hombres solo con chicas. CooMeet es una magnífica alternativa a Omegle que incluso tiene sus propias apps para iPhone y Android.

ChatRandom

Hombres 65.01%, mujeres 34.99%.

ChatRandom es una alternativa clásica de Omegle que proporciona al usuario filtros de género y geográfico. Además, puedes definir tus intereses y la plataforma busca las personas que tengan más afinidad. Esta herramienta existe en Omegle pero en ChatRandom su implementación la hace bastante más cómoda. ChatRandom también ofrece salas de chat basadas en intereses, donde varios usuarios pueden charlar a la vez. Solo tienes que elegir un tema de interés y entrar en la sala correspondiente.

Flingster

Hombres 65.35%, mujeres 34.65%.

Un chat de sexo popular donde puedes hablar de temas e intereses explícitos. Antes de empezar la búsqueda de usuarios, puedes especificar si eres un hombre, una mujer o una pareja. Además, puedes definir tus intereses para que la página web encuentre usuarios afines a ti. Si buscas una alternativa a Omegle para adultos, esta es una de las mejores opciones.

Emeraldchat

Hombres 65.19%, mujeres 34.81%.

Los desarrolladores de Emeraldchat la definen como la alternativa más popular a Omegle. La plataforma ofrece bastantes herramientas: comunicación privada o salas de chat, buscar gente por intereses, filtro de género, valoración de karma y otros parámetros. Además, puedes compartir fotos y vídeos en Emeraldchat. Los desarrolladores centran su esfuerzo en la lucha efectiva contra robots, es imposible encontrarlos en la página web.

Por qué deberías probar alternativas a Omegle

Aunque Omegle sigue siendo uno de los chats al azar más populares del mundo, el servicio dista mucho de ser perfecto. No existen filtros eficientes de género ni geográficos y el filtro por intereses no siempre funciona como se espera. No tienen apps oficiales para iPhone o Android. El diseño está un poco anticuado. Solo tiene dos ventajas reales, un gran número de usuarios y un porcentaje equilibrado entre hombres y mujeres.

Si buscas más funcionalidad y crees en la comodidad de buscar usuarios en Internet, debes considerar las alternativas a Omegle. Las descritas en este artículo y otras. Afortunadamente, en los diez años desde que se creó el primer chat al azar, han aparecido bastantes alternativas a Omegle. Algunas son mejores en todos los sentidos.

Recuerda que cuantas más plataformas pruebes y uses, más se expandirá tu círculo social. Tal vez esa cita en persona aparece en la página web que menos esperabas. Prueba, experimenta, busca gente interesante y charla sobre cualquier interés con gusto. Tal vez hoy conoces a tu futuro mejor amigo o incluso a tu alma gemela.

(I.S.)