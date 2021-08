Videojuego de "Stranger Things" el primero de Netflix para Android

Netflix informó que ya ha comenzado a probar juegos móviles como parte de sus suscripciones.

POLONIA.— Muchos no quieren comprar una consola de videojuegos, pues desean tener esa experiencia de entretenimiento en sus dispositivos móviles. Netflix aprovechó esta "necesidad" del consumidor para anunciar que a través de Android y de la mano de "Stranger Things" ya es una realidad.

La compañía confirmó al medio Engadget que por primera vez está poniendo a prueba juegos en su aplicación móvil de manera pública, pero la disponibilidad es muy limitada por ahora.

La compañía de streaming en vídeo no está ofreciendo más detalles de cuándo podría habilitar la experiencia para un mayor número de usuarios o en otros países.

"Erabajaremos arduamente para brindar la mejor experiencia posible en los próximos meses con nuestro enfoque de juegos sin anuncios ni compras en la aplicación", añadió Netflix.

Sin embargo, la opción que lanzaron en Polonia destaca porque no se transmiten los juegos a través de la nube sino que, cuando los usuarios tocan el botón Instalar ahora, son llevados a Google Play Store y desde ahí es que pueden descargar el juego en su dispositivo. Eso quiere decir que los títulos están disponibles como una app más en la tienda.

Pero para poder jugarlos es necesario que el usuario acceda con sus credenciales de inicio de sesión de Netflix. Al parecer las personas también tienen la opción de jugar directamente desde la aplicación Netflix, aunque eso significa que deberán contar con una conexión a internet adecuada para tener una buena experiencia.

