Viral: Joven envió un mensaje diario a su padre muerto; le respondieron

ARKANSAS.- El caso de una joven se viralizó en redes sociales, pues todos tienen diferentes maneras de afrontar la pérdida de un ser querido. Chastity Patterson, de Newport, Arkansas, compartió su historia. Todos los días desde la muerte de su padre, hace cuatro años, le enviaba mensajes de texto y hace unos días recibió una inesperada respuesta.

“Hace cuatro años te perdí y desde entonces muchas cosas sucedieron”.

En el lapso, la joven le narró a través de SMS detalles de sus relaciones fallidas, sus amigos y amores. Además de platicarle sobre su salud, pues había luchado contra el cáncer. Sin embargo, ella no sabía que la compañía telefónica había asignado el número de su padre a otra persona.

“Mi nombre es Brad, perdí a mi hija en un accidente automovilístico en agosto del 2014 y tus mensajes me mantienen vivo. Cuando me escribes, sé que es un mensaje de Dios. Hace años que quería devolverte el mensaje de texto, pero no quería romperte el corazón.