Viral: Mesera llama “gato” a comensal y causa polémica por propina

MÉXICO.- La publicación de una mesera se volvió viral en redes sociales luego de que se quejó por la propina que le dejó un comensal que consumió 4 mil pesos.

De acuerdo con el relato que compartió en redes, únicamente recibió 86 pesos como propina.

“Me dejaron 86 pesos de propina, si no tienen dinero para pagar el servicio no salgan a restaurantes. Pidan en su casita porque no tengo que andar pagando su servicio, gatos”, escribió con la foto del ticket del cliente.