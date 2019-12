Viral: Usuarios crean teorías de que Jenni Rivera está viva y es youtuber

MÉXICO.- El nueve de diciembre se cumplieron siete años de la muerte de la llamada “Diva de la Banda”, pero sigue generando polémica, pues luego del vídeo en el que Pepe Garza reveló que la cantante habría sufrido amenazas de muerte, ahora los usuarios de Twitter hicieron tendencia el nombre y empezaron a especular que Jenni Rivera está viva y que cambió su identidad.

Todo comenzó en twitter porque ayer fue el 7mo aniversario del “fallecimiento” de nuestra gran seniora. 🤠 pic.twitter.com/hYsveal8Lm — 𝕽𝖚𝖑𝖊𝖘 (@ricxrdopal) December 11, 2019

El vídeo de “La Chiquis”

Primero empezó a viralizarse un vídeo que hizo “La Chiquis”, la hija de la cantante, en el que habla de su mamá como “una mujer que lleva cantando 20 años”, por lo que los usuarios empezaron a comentar que se refería a ella como si estuviera viva.

La Chiquis habla como si Jenny siguiera viva, aquí las pruebas. pic.twitter.com/GmKNXWfhxh — Seth Treviño (@SethTrevi) December 11, 2019

Además, el locutor Pepe Garza difundió con motivo del aniversario luctuoso, la última entrevista de la cantante, quien reveló las presuntas amenazas de muerte de la que era víctima. Asimismo, los usuarios empezaron a especular que el FBI le dio una nueva identidad a Jenni Rivera y que vive como testigo protegido.

El FBI viendo que Jenni Rivera hizo un canal de cocina en Youtube cuando específicamente le dijeron que no usara ninguna red social: pic.twitter.com/nWLZtPOJrO — joven sin amor (@lunamordetuvida) December 11, 2019

¿Jenni Rivera es youtuber?

La cuenta de Youtube “I Cook U Cook We All Cook” enardeció la polémica, pues los internautas aseguraron que la chef es la nueva Jenni Rivera, ya que la voz de la youtuber es muy parecida a la de la cantante. Las teorías de los usuarios fueron tantas que la mujer tuvo que cerrar su cuenta y dejó un último mensaje. “Déjenla descansar”, afirmando que, como era evidente, ella no es la “Diva de la banda”.

Te puede interesar: Jenni Rivera reveló en audio inédito amenazas de muerte de narcos

Síguenos en Google Noticias