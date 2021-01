Vuelve el baile del ''Gangnam Style'', ahora para Fortnite

A ocho años de su lanzamiento “Gangnam Style”, del rapero surcoreano Psy, vuelve a ser tendencia, pero no porque haya superado los cuatro mil millones de reproducciones que ya ostenta; sino porque recientemente sus peculiares pasos de baile fueron añadidos al juego de Fortnite.

Hace unas horas, la oficina del vídeojuego en Corea del Sur reveló que el gesto del baile ya está disponible para que los usuarios lo puedan conseguir en la tienda de artículos.

Por el momento se desconoce si Epic Games, a cargo del vídeojuego, haya pagado derechos de autor al artista surcoreano.

De hecho, desde 2018 la empresa se ha visto envuelta en varias demandas de creadores como el Russell Horning, más conocido como “backpad kid”, así como Alfonso Riberio intérprete de Carlton Banks en “El Príncipe de Bel Air (o del Rap)”, quienes acusan a la empresa de ganar dinero a través de bailes virales.

Por lo pronto, Fortnite en Español y en Estados Unidos confirmó hace unas horas que el gesto del “Gangnam Style” ya está disponible desde este 28 de enero en la plataforma.

Add a little Gangnam Style to your life.



Dance on over to the Item Shop and grab the Emote now! pic.twitter.com/uao10oQmgF