WahtsApp ahora enfrenta queja europea por su política de privacidad

LONDRES (AP).- WhatsApp enfrenta una queja de grupos de consumidores de la Unión Europea que dicen que la aplicación de mensajes presiona a los usuarios para que acepten una actualización de privacidad que viola las regulaciones del bloque.

La Organización Europea de Consumidores (BEUC, por sus siglas en francés) presentó una queja este lunes 12 de julio por la forma en que WhatsApp introdujo cambios en sus términos de servicio y política de privacidad.

De acuerdo con BEUC, sus condiciones no son transparentes ni fáciles de entender para los usuarios.

Muchos usuarios de WhatsApp cambiaron a otras aplicaciones como Signal y Telegram cuando se lanzó la actualización a principios de este año.

Lo hicieron debido a preocupaciones de que los cambios le darían a Facebook, dueña de WhatsApp, más acceso a la información de los usuarios.

“WhatsApp bombardea a los usuarios durante meses con mensajes emergentes agresivos y persistentes para obligarlos a aceptar sus nuevos términos de uso y política de privacidad”, dijo la directora general del BEUC, Monique Goyens.

“Han dicho a los usuarios que la aplicación dejará de funcionar si no aceptan los nuevos términos. Sin embargo, los consumidores no saben lo que realmente están aceptando”, agregó.

La BEUC y grupos de consumidores de ocho países miembros presentaron la queja ante la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, y la red de autoridades del bloque que protegen al consumidor.

WhatsApp dijo que la queja se basa en un malentendido del propósito y efecto de la actualización y agradecería la oportunidad de explicárselo a la BEUC.

We're also writing to the European Data Protection Board as it's impossible for consumers to get a clear understanding of what consequences the changes to WhatsApp's policies entail for their personal data & privacy 👉 https://t.co/oo4H4CGSOi pic.twitter.com/0PDWKxUTQP