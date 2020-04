WhatsApp te facilita las videollamadas en grupo

MÉXICO.— WhatsApp con la finalidad de mantenerte en contacto con tus familiares, amigos y compañeros de trabajo, acaba de añadir una función que facilitará las llamadas de voz y videollamadas.

We've made it easier than ever to start a group call from WhatsApp for groups of 4 or less. From your group chat tap the video or voice call icon to directly start a call with everyone in the chat! 🙌