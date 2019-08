WhatsApp funcionará sin internet; usarías tu cuenta en varios dispositivos

MÉXICO.- La aplicación de mensajería WhatsApp está trabajando en una nueva herramienta que permitiría a sus usuarios utilizar la app y enviar mensajes de texto sin necesidad de Internet.

De acuerdo con el portal especializado en tecnología WABetaInfo, la actualización para WhatsApp consiste en un nuevo sistema multi-plataformas, el cual brinda la posibilidad de que los usuarios utilicen la aplicación incluso si su teléfono está apagado.

Este sistema básicamente funcionaría gracias a los servicios de mensajes de texto / multimedia que ofrecen las operadoras telefónicas, los cuales no necesitan de una conexión web para funcionar. Con esto, ya no será necesario vincular tu teléfono a una computadora (como funciona actualmente WhatsApp Web) para utilizar WhatsApp, ya que podrás ingresar a tu cuenta sin importar si accedes desde una computadora, un iPad o un celular. Incluso, la nueva funcionalidad permitirá tener tu sesión abierta al mismo tiempo en varios dispositivos sin importar si son iOS o Android.

WhatsApp está desarrollando un nuevo sistema que permitirá utilizar la misma cuenta en varios dispositivos, al mismo tiempo. Explican que gracias al nuevo sistema multiplataforma se podrá usar la cuenta principal en iPad sin desinstalarla del iPhone, o la misma cuenta en dispositivos iOS y Android.

También implicaría usar WhatsApp en una computadora sin estar conectado a Internet en el celular, esto a través de la aplicación Universal Windows Platform (UWP).

Con el nuevo sistema, la aplicación también deberá mejorar su cifrado de extremo a extremo, pues se enviarán mensajes desde más dispositivos.

