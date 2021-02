WhatsApp ''modo borracho'': la función que te ayudará a evitar vergüenzas

El WhatsApp ''modo borracho'' evitaría que envíes mensajes mensajes cuando estés alcoholizado, para después no arrepentirte.

Posiblemente alguna vez has enviado un mensaje a través de WhatsApp, por el cual te hayas arrepentido; también es posible que en ese momento no estuvieras realmente en tus cinco sentidos.

Para evitar esto, posiblemente estés de acuerdo en que tu celular necesita una función de “modo borracho”, pero para buenas noticias resulta que la empresa china Gree Electric (una de las multinacionales más grandes en electrodomésticos de dicho país) ha presentado una patente sobre un "método interactivo y sistema para un modo borracho para móviles inteligentes".

¿Cómo se activa la función de ''modo borracho''?

Aunque actualmente se encuentra en proceso de patente, el ''modo borracho'' (como la función “modo avión”) permitirá bloquear las aplicaciones de servicio de mensajería o redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) que el usuario determine como potencialmente “peligrosas” cuando la situación o el alcohol le vayan a pasar factura.

“Establece un modo de escena para los usuarios que necesitan socializar y retrasa algunas aplicaciones de uso común para garantizar que los usuarios eviten algunas situaciones embarazosas”, señala el medio chino News My Drivers, citado por Infobae.

Con el ''modo borracho'' podrás evitar llamarle a tu ex o incluso mandarle ese mensaje vergonzoso a tu jefe. Foto de Megamedia

De tal modo, los usuarios no podrán usar las aplicaciones que mantengan bloqueadas y solo podrán desactivarlas hasta que se encuentren sobrios. No obstante, la patente no explica cómo la función podrá determinar esto en el usuario.

Cabe aclarar que diversos medios presentaron esta función como el WhatsApp “modo borracho”, pero en realidad esta función no exclusiva del servicio de mensajería.- Con información de Medio Tiempo e Infobae.