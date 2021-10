MÉXICO.- Uno de los servicios más grandes de mensajería del mundo, WhatsApp, presentó este lunes varios inconvenientes en su servicio.

Los usuarios reportaron los problemas a través de las redes sociales, además de utilizarlas como medio para comunicarse.

Debido a que el servicio ha tardado en restablecerse, tanto WhatsApp como Facebook, publicaron algunos mensajes en sus cuentas oficiales de Twitter, en los que pidieron disculpas a sus usuarios por los inconvenientes de las fallas; sin embargo, no informaron de las causas de la caída en sus plataformas.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience!