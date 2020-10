¿Qué teléfonos se quedarán sin WhatsApp en 2021?

MÉXICO.- WhatsApp es el servicio de mensajería más utilizado y a finales de 2020 la noticia de qué teléfonos se quedarían sin servicio hizo que más de uno tomara sus precauciones para adquirir nuevos equipos. Ahora, la aplicación dio a conocer qué dispositivos ya no podrán usar su servicio en 2021.

A partir de 2021, el servicio de mensajería empezará a presentar fallas o no permitirá que los usuarios que tienen versiones antiguas de Android e iOS se conecten.

Facebook, quien ahora es dueño de la app, informó que todas sus aplicaciones se actualizan de manera constante, por lo que con los cambios las versiones más antiguas se vuelven incompatibles con las recientes.

Se deben usar smartphones con la versión 4.0.3 o posteriores de Android.

Se debe de tener de la versión iOS 9 en adelante.

La aplicación también será compatible con los sistemas operativos KaiOS 2.5.1 en adelante, incluyendo los teléfonos JioPhone y JioPhone 2.

En resumen, para Android se recomienda tener equipos con actualización 4.0.3 en adelante, mientras que para iOS lo ideal sería tener la versión iOS 9 o posteriores.

Para identificar qué versión de software tienes instalada en el dispositivo, ve a configuración general y toca la parte que dice "información".

