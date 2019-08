WhatsApp permitirá crear y enviar memojis en iOS

MÉXICO.- WhatsApp finalmente agregó el soporte para los stickers de Memoji. Una gran noticia para los usuarios que tienen un iPhone X, XR y XS en iOS 13.

En la WWDC 2018, WhatsApp lanzó los Memojis, unos stickers con la cara de los usuarios y completamente personalizables para los teléfonos más avanzados.

Hasta ahora podían solo enviarse como stickers en Telegram y iMessages. WhatsApp los enviaba como imagen, pero eso está por cambiar debido a que la beta de WhatsApp para iOS se actualizó con soporte para memojis.

Primero hay que ir a cualquier chat de WhatsApp, desplegar el teclado y acceder a los memojis, aparecerán a la izquierda en la sección de los emojis.

El memoji podrá enviarse como sticker y guardarse en favoritos. Si quieres probarlo, está la versión 2.19.90.23 de la beta de WhatsApp. En caso de ser usuario beta, ve a TestFlight y comprueba si tienes alguna actualización.

📝 WhatsApp beta for iOS 2.19.90.23: what's new?

Memoji stickers support and 'WhatsApp From Facebook'!https://t.co/wE5HdcqVrm