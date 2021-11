WhatsApp Web ya funciona sin necesidad de tener el teléfono conectado a internet

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo y una de las funciones que los usuarios llevaban tiempo pidiendo es la posibilidad de poder acceder a su cuenta desde un dispositivo o varios diferente a su celular.

Esto es posible con WhatsApp Web o con WhatsApp de Escritorio, sin embargo el problema con este método, es que si el teléfono no cuenta con conexión a internet, los chats no se actualizan.

No obstante, WhatsApp acaba de activar par a todos los usuarios el modo multidispositivo, el cual elimina la dependencia de conexión a un teléfono para utilizar el servicio. Cabe señalar que esta actualización esta llegando de manera paulatina a los usuarios, por lo que si aún no la tienes, no desesperes.

¿Cómo activar la nueva función multidispositivo de WhatsApp?



Con esta nueva función, ahora los usuarios podrán usar WhatsApp en su teléfono y hasta otros cuatro dispositivos no telefónicos simultáneamente. Eso, incluso si la batería de tu celular está agotada. “Cada dispositivo complementario se conectará a tu WhatsApp de forma independiente mientras mantienes el mismo nivel de privacidad y seguridad a través del cifrado de extremo a extremo que esperan las personas que utilizan WhatsApp”.

Respecto a lo anterior la compañía destacó que han desarrollado nuevas tecnologías para mantener el cifrado de extremo a extremo y, al mismo tiempo, lograr sincronizar los datos de las cuentas como: nombres de contactos, archivos de chat, mensajes destacados y más, en todos los dispositivos.

Y es que, como señaló la propia compañía, el que la app sea multidispositivo les implicó un gran reto técnico. “Para lograr esto, tuvimos que repensar la arquitectura de WhatsApp y diseñar nuevos sistemas para permitir una experiencia autónoma de múltiples dispositivos mientras preservamos la privacidad y el cifrado de extremo a extremo”.

Pasos a seguir

Ahora bien, para gozar de este beneficio solo se deben seguir unos sencillos pasos. Primero que nada, debes actualizar a la última versión tanto la app móvil como la versión web o bien acceder a la actualización más reciente del servicio en web.

Posteriormente, los usuarios de iOS y Android, deberán acceder a la versión móvil de WhatsApp, seleccionar "Configuración" y entrar a "Dispositivos conectados".

Deberán acceder a la versión web o de escritorio del servicio y escanear el QR.

Hecho esto, los usuarios de Android & iOS podrán vincular hasta 4 dispositivos que el sistema recordará y desde los cuales se podrá acceder a la cuenta de WhatsApp aún con el móvil inactivo.