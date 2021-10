Luego de horas fuera de servicio, Facebook, Whatsapp, Facebook Messenger e Instagram poco a poco restablecen sus servicios para satisfacción de sus usuarios.

No fue si no hasta las 18 horas México que de nueva cuenta millones de usuarios comenzaron a recibir notificaciones de mensajes que se habían quedado "en la nube" en las diferentes redes sociales propiedad de Facebook, tras la caída de los servidores y cuyo problema Whatsapp emitió un comunicado por Twitter.

Algunos usuarios ya están reportando que pueden acceder de nueva cuenta a sus perfiles de redes sociales y están enviando mensajes de nueva cuenta por Whatsapp. Pese a lo anterior, el servicio no se ha restablecido por completo y algunos usuarios aún presentan problemas para conectarse de nueva cuenta a sus perfiles.

Facebook, mediante un comunicado en Twitter se disculpó con todos los usuarios afectados y negocios que dependen de esa red social. Las declaraciones llegan luego de que los servicios ya se comienzan a restablecer paulatinamente.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.